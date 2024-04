Vinitaly | la Lombardia fa squadra | numeri e tecnologia per una svolta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Superbia? Non propriamente. Semmai consapevolezza, questo sì. Perché se la vanità è pur sempre un vizio capitale, la timidezza non si addice a chi punta a prendersi un po’ della vetrina di, grande oracolo dell’enologia italiana che incontra il mondo e stabilisce valori, gerarchie, novità. E tantomeno si addice allache al Salone Internazionale di Verona (14-17 aprile) ci andrà sfoggiando una presenza muscolare e valoriale, ancorché notoriamente considerata meno di altre regioni in termini di produzione quantitativa. Molti i jolly. Il nuovo record storico dell’export arrivato nel 2023 a quota 327 milioni di euro (con punte tra i +6 e i + 14 punti percentuali tra Germania, Francia e Spagna). La crescita sui mercati esteri del 3,1% (sul 2022) in controtendenza rispetto al calo dello 0,8% su scala nazionale; l’incidenza quadruplicata ...