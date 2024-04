Vinci | nuove recinzioni di sicurezza sulle mura storiche

(Di martedì 9 aprile 2024)(Firenze), 9 aprile 2024 – Sono state installate, temporaneamente, delledidi, con ulteriori cartelli precauzionali per garantire ladi cittadini e turisti. Lo rende noto il Comune spiegando che «nonostante i tanti cartelli di pericolo presenti lungo ledel borgo di, i tanti visitatori della città continuano a utilizzarli impropriamente come sedute, incuranti del rischio di caduta». «Considerato che tra qualche settimana partiranno i lavori di riqualificazione di tutto il perimetro delle antiche, con il progetto 'Immaginari futuriì' - si aggiunge dal Comune - ...

È stato approvato il decreto legislativo di riordino dei giochi online , con una stretta per evitare la ludopatia e il riciclaggio, dunque con norme più stringenti e moderne. Il governo “interviene ... (ilfattoquotidiano)

L’ultima edizione del Grande Fratello si è conclusa con la vittoria di Perla Vatiero. La 27enne ex volto di Temptation island ha ribaltato i pronostici e si è aggiudicata il reality show di Canale 5 ... (caffeinamagazine)

Bologna , 8 aprile 2024 – La Bicipolitana bolognese si avvicina al 50% di rete ciclabile realizzata. 422 i chilometri già pedalabili lungo la rete per tutti i giorni e oltre 100 sulla rete per il ... (ilrestodelcarlino)

Palermo, il Comune assume due nuovi dirigenti contabili - ''Un altro passo per il potenziamento della macchina amministrativa e il ricambio generazionale dell'organico'', ha dichiarato l'assessore al Personale Dario Falzone.palermomania

“Smart Go City” a Fasano: 5 nuovi mezzi per il trasporto pubblico locale - L’assessore Martucci: «Con il finanziamento del bando regionale “Smart Go City” abbiamo acquistato un mezzo ad alimentazione completamente elettrica e di piccole dimensioni, adatto a circolare nel ...agorablog

Inaugurata l’opera “Master of Mistakes” all’aeroporto di Fiumicino - ROMA (ITALPRESS) - Un invito a passeggeri e comunità aeroportuale a fermarsi e a ripensare agli errori commessi nella propria vita, con la consapevolezza ...italpress