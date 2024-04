Vincerete lo scudetto nel derby? | Calhanoglu | la strana reazione davanti ai microfoni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Quest'Inter non si ferma più e contro l'Udinese nel finale, grazie al gol di Frattesi, si è presa la 26esima vittoria in stagione, mantenendo ancora a +14 il vantaggio sul Milan secondo. Non c'è storia per nessuno, in questo campionato, e così i nerazzurri possono fare il countdown per festeggiare il 20esimo titolo, quello della seconda stella. Era finita sotto l'Inter, prima cheristabilisse la parità su calcio di rigore, trovando il decimo gol di stagione. E ora la squadra di Simone Inzaghi può festeggiare la seconda stella proprio contro il Milan il 22 aprile, nel caso riuscisse nell'impresa di prendersi due vittorie nelle prossima due partite: domenica contro il Cagliari e nelin casa del Diavolo. Sulla possibilità di vincere il titolo in casa del suo ex Milan,non si è scaldato molto nel dopo-match ai ...