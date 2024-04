Villa Carlotta e il Parco Visita inusuale a tunnel e sotterranei

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Un evento speciale, che include ladie del suo. Domenica dalle 9.30 si potràre uno dei luoghi più famosi del Lario, scoprendo anche le bellezze nascoste in luoghi inusuali come i, cuore pulsante e produttivo della, e idove con immensa cura sono conservati i preziosi agrumi. Sarà occasione per conoscere i progetti di collaborazione tra lae il territorio, come gli orti e gli uliveti della Cooperativa sociale Azalea. L’evento è realizzato in collaborazione con Slow Lake Como, info: 392/0279675. Fino a settembre incluso cestino da picnic.