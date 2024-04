Vidigulfo | furto alla lavanderia self service | tanti danni per soli 100 euro di bottino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024)(Pavia), 9 aprile 2024 - Ladri di monetine in azione a. Non hanno però preso di mira distributori automatici di bevande e snack in scuole o uffici, ma la cassa di una. Gli ignoti malviventi hanno agito nella notte tra lunedì e oggi, martedì 9 aprile, in via Roma a. Prima hanno scassinato la porta principale dell'ingresso, in orario di chiusura notturno, non trattandosi di un esercizio commerciale in funzione 24 ore su 24 come altre attivitàspecie in centri più grandi. Poi hanno forzato la cassa dell'apparecchio usato per la selezione e il pagamento del servizio di lavaggio automatico, impadronendosi così di unprevalentemente in monete, per un valore ...