Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 aprile 2024)DEL 9 APRILE 2025 ORE 13.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA SALARIA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI, NELLE DUE DIREZIONI SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA LE ALTRE NOTIZIE POSSIBILI DISAGI NEL TRASPORTO PUBBLICO PER LO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE IN PROGRAMMA PER GIOVEDÌ 11 APRILE ASI SVOLGERÀ DALLE 20 ALLE 24 E INTERESSERÀ LE RETI GESTITE DAATAC E DATPL IN COTRAL L’AGITAZIONE SI SVOLGERÀ DALLE 13.00 ALLE 17.00 CON POSSIBILI STOP PER I BUS REGIONALI E PER LE FERROVIE METRE EVITERBO L’AGITAZIONE INTERESSERÀ ANCHE IL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE DALLE 09.00 ALLE 13.0 RESTIAMO ...