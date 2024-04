Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 aprile 2024)DEL 9 APRILE 2025 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA, LA CIRCONE TRA LO SVINCOLO PER FORMELLO E VIA DEL PRATO DELLA CORTE, è SCORREVOLE, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE INCIDENTE RIMOSSO SULLA PONTINA TRAFFICO REGOLARE DA SPINACETO AL RACCORDO ANULARE, IN ENTRATA ANEL SENSO OPPOSTO, VERSO LATINA LE CODE SONO DOVUTE ALLA PRESENZA DI UN CANTIERE, SIAMO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA SUL RACCORDO ANULARE ANCHE QUI INCIDENTI RIMOSSI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONENORD E BUFALOTTA E IN ESTERNA INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA A24 NEI DUE CASI LA CIRCONE è REGOLARE TRAFFICO IN SENSIBILIE MIGLIORAMENTO SULLA CASSIA E SULLA ...