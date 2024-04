Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 aprile 2024)DEL 9 APRILE 2025 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI OLTRE CHE PER IL TRAFFICO ANCHE PER DIVERSI INCIDENTI NELLO SPECIFICO IL PRIMO SULLA CASSIA VEIENTANA, QUI CODE TRA LO SVINCOLO PER FORMELLO E VIA DEL PRATO DELLA CORTE, VERSO IL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE SULLA CASSIA PERMAGONO LE CODE TRA LA STORTA E LAGIUSTININANA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE INCIDENTE SULLA VIA PONTINA CODE DA SPINACETO A VIA D VALLERANO, IN DIREZIONEALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CAUSA CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONENORD E BUFALOTTA IDEM IN ESTERNA INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA A24 PROVOCA CODE A PARTIRE DALLA PRENESTINA RITORNIAMO SULLA CARREGGIATA INTRNA DEL RACCORDO ANULARE AUTO IN FILA TRA GLI ...