Viabilità e nuovo asfalto Lavori a Tassara e Aurelia

(Di martedì 9 aprile 2024) Dopo lo sciopero dei camionisti che protestavano contro le buche che spaccano le balestre dei mezzi, l’amministrazione comunale ha messo mano al portafoglio e stanziato 100mila euro per rimettere a posto la strada della ex Marmifera, quella nel tratto compreso tra lae la via Miseglia. Di pari passo sono partiti idi asfaltatura statalee della rotatoria di Turigliano. Per questo dalle 8 di ieri e fino alle 20 del 24 aprile è previsto un divieto di sosta ambo i lati con rimozione per tutti i veicoli lungo la statale, nel tratto di competenza del Comune di Carrara. Dalle 20 alle 6 è istituito un restringimento di carreggiata con istituzione di senso unico alternato per tutti i veicoli che percorrono la statale, e un divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli ...