Via genitore 1 e 2 | il Governo impugna la sentenza della Corte d’Appello

(Di martedì 9 aprile 2024) Il ministero dell’Interno ricorre in Cassazione perché sulle carte d’identità dei minori torni la dicitura ”madre e padre”

In questi giorni si sta parlando di due misure importanti che riguardano il mondo della scuola, annunciate dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara . La prima è la stretta sull’utilizzo di ... (iodonna)

Aprì il fuoco a scuola con la pistola del padre e uccise 4 compagni, i genitori del 15enne condannati: «Ignorarono i disturbi del figlio» - Per la prima volta negli Stati Uniti due genitori sono stati condannati dai 10 ai 15 anni di carcere per la sparatoria commessa da loro figlio. Nel novembre 2021 Ethan Crumbley sparò e ...leggo

In cdm informativa Piantedosi su dicitura 'genitore 1 e 2' - Informativa del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, secondo quanto si apprende, sulla dicitura 'genitore 1 e genitore 2' sulle carte d'identità dei minori, dopo che a febbraio la Corte d'appello ...ansa

Polemica a Lodi per la mensa scolastica: solo carne halal e via il prosciutto cotto. Proteste dei genitori - Famiglie infuriate a Lodi per la decisione del Comune di introdurre nelle mense scolastiche di asili e scuole elementari solo carne halal, eliminando il prosciutto cotto. La scelta, presa senza avvisa ...orizzontescuola