Via dall’Italia l’imam che minacciava gli italiani | “Vi taglio la gola…” Insulti anche alla cronista di Del Debbio

(Di martedì 9 aprile 2024) Espulsoche terrorizzava il quartiere Dergano di Milano. Era un incubo per i residenti, riferisce Il Giorno. La polizia ha eseguito il provvedimento di espulsione emesso dal ministro dell’Interno per motivi di ordine e sicurezza pubblica nei confronti di un cittadino bengalese di 50 anni, imam della moschea abusiva di via Zambelli, che è stato imbarcato su un volo aereo per il rimpatrio. L’espulsione segueconsueta attività di prevenzione e monitoraggio del fenomeno del radicalismo di matrice religiosa condotta dagli agenti della sezione antiterrorismo della Digos in stretta sinergia con l’ufficio immigrazione della questura milanese. Un’attività che dopo i fatti del 7 ottobre scorso si è fatta più intensa. Il bengalese aveva già ricevuto un avviso orale del questore di Milano e negli anni aveva accumulato numerosi precedenti penali e di ...