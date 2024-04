Vespa World Days | negozianti al lavoro | “Questo evento porterà tanto”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Pontedera, 9 aprile 2024 – Eccole già, le prime vetrine vestite a…! C’è fermento in città in vista deidella prossima settimana. C’è fervore anche tra i commercianti che hanno iniziato ad allestire le proprie vetrine a tema, con alcuni negozi che hanno già esposto il mitico scooter a due ruote che da giovedì 18 aprile sarà celebrato in città in grande stile, nella sua Pontedera che nel 1946 gli diede i natali per poi spiccare il volo e diventare famosa in tutto il mondo. Tutti i pontederesi hanno da raccontare una propria storia personale che li leghi ad una, tutti hanno dei ricordi. Come alcuni commercianti che hanno messo nel proprio negozio la, tirata a lucido, del proprio babbo o del proprio nonno. Come nel negozio Mazzei Boutique di via Primo ...