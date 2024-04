Verso Milan-Roma | Filippo Galli avverte Pioli | deve fare attenzione a quei due

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 9 aprile 2024), l’ex rossoneroha avvisato Stefanodei principali pericoli della squadra giallorossa Dopo la vittoria contro il Lecce in campionato, è il momento di concentrarsi sull’Europa. Mancano ormai solo due giorni alla sfida di San Siro tra, gara di andata dei quarti di finale di Europa League. Arrivare in fondo alla competizione europea è il vero grande obiettivo di questo finale di stagione per il club rossonero e tutto passa da questa doppia sfida. Finora ilha vinto entrambe le partite di campionato contro la: 2-1 allo stadio Olimpico e 3-1 a San Siro. Quella però era la squadra di José Mourinho. Ora sulla panchina c’è De Rossi, che sta avendo una media punti ...