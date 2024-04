Verso Milan-Roma | Daniele De Rossi recupera Dybala? Le indicazioni dall’allenamento

(Di martedì 9 aprile 2024): Depuò sorridere. Ecco lesul recupero diper la gara di giovedì Si avvicina l’appuntamento in Europa League deldi giovedì sera. I rossoneri di Stefano Pioli affronteranno ladiDea San Siro nella gara valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League. L’attesa cresce tra i tifosi. C’è la consapevolezza di avere di fronte un avversario duro e ostico, ma è grande la speranza di poter arrivare fino in fondo alla competizione. Intanto in casa giallorossa si registra un aggiornamento importante per quanto riguarda il pieno recupero fisico di Paulo. L’attaccante argentino, infatti, si è ...

SERIE A - Inter Verso lo scudetto nel derby: i bookmaker quotano la seconda stella davanti al Milan - Per l'Inter è una possibilità sempre più concreta. La rete di Frattesi nel recupero a Udine ha mantenuto a 14 punti il distacco dei nerazzurri con il Milan, quando mancano solo sette giornate alla ...napolimagazine

Inter vince lo scudetto se Le combinazioni e quando il Milan può rovinare la festa - L'Inter è in piena fuga Verso il ventesimo scudetto della sua storia che significherebbe seconda stella sul petto. La vittoria in rimonta per 2-1 conto l'Udinese mette un altro ...ilmessaggero

Pioli esulta, recupero a sorpresa dall’infermeria: torna per Milan-Roma - Il giocatore si è allenato in gruppo Giorni di preparazione per il Milan che ha il mirino puntato Verso l’entusiasmante derby italiano di Europa League, in programma giovedì alle ore 21. In occasione ...spaziomilan