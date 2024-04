Verifiche | compiti in classe e a casa | interrogazioni | il 20% degli alunni è più impegnato di un lavoratore Un carico che supera le 40 ore settimanali

(Di martedì 9 aprile 2024) Dall'ultimo rapporto Almadiploma emerge un quadro preoccupante per quanto riguarda ildi lavorostudenti italiani. Un quartostudenti delle superiori dedica almeno 15 ore a settimana ai, in aggiunta alle circa 30 ore di lezioni frontali. L'articolo .

Tra lezioni e compiti a casa, uno studente su quattro è impegnato più di un lavoratore - Alle superiori un quarto degli alunni dedica almeno 15 ore a settimana ai compiti per casa. Sono soprattutto le ragazze a risultare particolarmente “studiose” ...tgcom24.mediaset

Edilizia: Amirante, aggiornati compiti degli Organismi tecnici - L'assessore: previsti pareri tecnici per maggiore sicurezza costruzioni in zona sismica Pordenone, 5 apr - "Alla luce delle normative del nuovo Codice nazionale dei contratti per le costruzioni ...ilgazzettino

“L’ansia a scuola Ne soffrono tre studenti su quattro”. La nuova era del disagio giovanile - Parla il direttore di psichiatria dell’età evolutiva Stefano Costa: “Temono è soprattutto di non essere accettati dal gruppo, di essere esclusi ...bologna.repubblica