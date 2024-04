Vent’anni di Neurochirurgia | Così siamo diventati grandi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 aprile 2024) di Letterio Morabito* Il 4 aprile del 2004 apriva il servizio didi Pesaro che mi era stato affidato. Una sfida epocale perché l’Ospedale di Pesaro non aveva mai gestito questa tipologia di pazienti sia da un punto di vista diagnostico che terapeutico. Inizialmente eravamo ospitati nel reparto di Ortopedia del professor Zini, che ringrazio per i preziosi insegnamenti sulla gestione organizzativa. Tutti i medici hanno poi espresso massima disponibilità per adeguare esami diagnostici, tecniche di anestesia, problematiche rianimatorie, diagnosi istologiche, tanto che in breve l’Ospedale era riuscito ad accompagnare ogni tipo di intervento neurochirurgico nella gestione delle problematiche terapeutiche e di riabilitazione. All’inizio c’è stato un continuo aumento dei pazienti operati, con una crescita di competenza dei vari reparti coinvolti e una ...