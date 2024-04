Veniva nascosta anche nella ruota di scorta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Circa cinquanta chili di droga sequestrati nell’arco di un paio di settimane in distinti interventi da parte dei carabinieri che hanno indagato sul presunto sodalizio criminale tra nigeriani e campani, in grado di importare e vendere imponenti quantitativi di stupefacenti, smerciandoli da Perugia in Toscana, Marche e Campania. A fronte di un quantitativo almeno di 5 volte superiore, smerciato attraverso la sistematica organizzazione di importazione e rivendita a grossisti di vario "calibro". Uno dei sequestri più consistenti risale al 19 marzo 2023 al valico di Bardonecchia. Un uomo di origine campana viene fermato e trovato in possesso di 36 chili di droga, 31 di eroina e 5 di cocaina, suddivisa in centinaia di ovuli. La settimana successiva, sul raccordo Perugia-Bettolle erano stati fermati due cittadini portoghesi che viaggiavano in auto ad alta velocità....