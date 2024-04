Venere | la borsa solidale cucita con abiti scartati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) "Sono talmente bella che mi considero ladegli stracci". Si presenta così la “francescana“, una sporta creata con i vestiti usati e. Capi che avrebbero rischiato di diventare rifiuti se cinque volontarie della Caritas di Carpignago, frazione di Giussago non avessero pensato di dare loro una seconda vita. Diventano sporte e, messe in vendita a 25 euro, aiutano le famiglie in difficoltà. "Come Caritas di Giussago – spiega la referente Luisella Marchioni – siamo attivi da 10-12 anni e aiutiamo una sessantina di famiglie che vengono da noi a prenderee coperte donati dalla cittadinanza. Nel 90% dei casi sono capi molto belli che mettiamo in vendita a prezzi stracciati, ma talvolta ci capitano indumenti che proprio non vanno". Cinque volontarie hanno così pensato di trasformare quei capi in una sporta per la spesa ...