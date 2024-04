Vecchiazzano | è qui la festa Sale in Prima con una sola sconfitta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Una vittoria meritata centrata con due turni d’anticipo. Domenica pomeriggio il polisportivo Treossi della frazione forlivese ha visto i biancoazzurri delconcludere in gloria il girone N di Seconda Categoria: una splendida galoppata fatta di 20 vittorie, 3 pareggi e una. Il 2-0 sul Casalborsetti, firmato dalle reti di Aboubakar Bara e Simone Fantini (capocannoniere della squadra con 13 gol), ha dato la stura ai festeggiamenti della squadra allenata da Luciano De Furia. Mirco Fabbri, vice della società presieduta da Enzo Treossi, è entusiasta: "Per noi è stata una stagione eccezionale, nella quale non siamo partiti favoriti. Per vincere è stato indispensabile far bene a tutti i livelli, e per questo il consiglio direttivo si è impegnato pazientemente negli anni, crescendo gradualmente senza la pressione di ...