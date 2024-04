Vaticano | Papa Francesco contro la maternità surrogata | “Pratica deprecabile”

Tempo di lettura: 3 minutiDall’8 al 12 aprile 2024 i Vescovi delle diocesi della Campania saranno in Vaticano per vivere la Visita ad limina apostolorum (visita alle soglie – cioè alle tombe – ... (anteprima24)

Che il Papa non sia molto simpatico a un numero sporpositato di persone, è noto a tutti. Dai collaboratori in primis, passando per l'ala ortodossa dei suoi fedeli, senza dimenticare tutti coloro i ... (ilgiornaleditalia)

8 aprile 2024. Le dichiarazioni della Santa Sede su aborto , gender , eutanasia e utero in affitto come offese alla dignità umana ci incoraggia no a proseguire e aumentare le nostre campagne di ... (sbircialanotizia)

Maternità surrogata, Vaticano: sia proibita a livello universale - Nel documento "Dignitas infinita", la Chiesa cattolica ha affrontato temi delicati, come la maternità surrogata ...donnamoderna

Aborto nella Costituzione Ue, il voto giovedì e il no del Papa - Giovedì i deputati voteranno una risoluzione per far sì che il diritto all'aborto entri nella Carta dei diritti fondamentali dell'Ue: per la Chiesa una «grave violazione della dignità umana» ...iodonna

I familiari degli ostaggi di Hamas ricevuti da Papa Francesco. E dalla Cia un nuovo patto per il cessate il fuoco - Ieri, i parenti di cinque prigionieri di Hamas hanno incontrato Papa Francesco in Vaticano. Un incontro definito “molto emozionante”, in cui Ashley Waxman Bakshi, cugina di Agam Berger, ha raccontato ...ilriformista