Variazioni autobus sciopero giovedì 11 aprile

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 9 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoIn relazione allonazionale confederale di 4 ore, indetto per112024 al quale hanno dato adesione i sindacati di categoria di FILT/CGIL e UILTRASPORTI, si comunica che per i servizi di trasporto pubblico urbano e suburbano l’astensione è prevista tra le ore 19:30 e le ore 23:30, fascia oraria in cui potranno registrarsi possibili disagi sulla regolarità dei servizi; sul sito www.kymamobilita.it è disponibile il quadro orario delle ultime partenze da ogni capolinea che saranno osservate dal personale che aderisce allo. Linea Capolinea Orario ultima partenza Linea Capolinea Orario ultima partenza 1/2 CIMINO 18:47 1/2 Tamburi 18:49 3 CIMINO 18:55 3 Tamburi 18:54 4 Porto Mercantile 18:50 4 Statte 18:30 5 CIMINO 18:54 5 Lungomare 18:11 6 Via ...