Varese | al bar del Collegio il Rettore vieta la vendita delle patatine Amica Chips | “Lo spot è blasfemo”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Gorla Minore (), 9 aprile 2024 – Stop alladella patatinaal bar delRotondi di Gorla Minore. La decisione è deldon Andrea Cattaneo che di fronte alla pubblicità del prodotto che impazza da alcuni giorni in tv ha subito preso posizione: lopubblicitario incriminato vede un sacerdote che nel momento della comunione con l’Eucarestia sostituisce l’ostia con una patatina a un gruppo di giovani novizie. Il cartello sull’espositore parla chiaro: “Sconcertati per la pubblicità offensiva e irrispettosa della nostra religione ilritiene opportuno interrompere ladi questi prodotti”. Lo stesso ha infatti commentato: “L’accettazione silenziosa e il non prendere posizione di ...