Vangelo di oggi 9 Aprile 2024 | Gv 3 | 7-15 | Video commento

(Di martedì 9 aprile 2024) Ascoltiamo e meditiamo ildi martedì 9, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo”. “È lo Spirito che ci fa risorgere dai nostri ... L'articolodi: Gv 3,7-15proviene da La Luce di Maria.

Il vescovo di Rimini alla Giornata della visibilità transgender: “Bello essere qui, Dio è padre di tutti” - "La strada che il Vangelo e Gesù ci hanno indicato è quella di accogliere veramente tutti", ha detto il vescovo di Rimini, monsignor Nicolò ...fanpage

In Cristo la vita vince sempre. La “pienezza di vita”, ci dice il Vangelo, “si realizza in Gesù” - Tommaso è un po’ tutti noi con le nostre difficoltà e i nostri problemi nel credere, con quel bisogno di un passo in più per essere ancora più vicini al Signore ...difesapopolo

In viaggio con gli artisti alle“Ragioni della speranza” - 8 aprile 2024. “Come gli artisti rappresentano la fede”: da sabato 13 aprile, alle ore 16.30 su Rai Uno, monsignor Dario E. Viganò torna alle “Ragioni della speranza” (storico programma della prima re ...adnkronos