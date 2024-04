Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato lo stanziamento di 140 milioni di euro per l'organizzazione di esperienze estive di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e ... (orizzontescuola)

Valditara, al lavoro per stop scuole in feste non ufficiali - "Nel corso del Consiglio dei Ministri è stato sollevato il tema della chiusura delle scuole per festività non riconosciute dallo Stato. (ANSA) ...ansa

Valditara prepara una norma anti-Ramadan: sarà impossibile chiudere le scuole - L'affaire delle scuole chiuse per festività religiose arriva in Consiglio dei ministri. Intanto la Lega viene affossata in Regione ...huffingtonpost

No alle scuole chiuse per feste religiose: il piano del governo dopo Pioltello - Il ministro dell'Istruzione pronto a introdurre una norma per impedire le feste religiose ai danni della sospensione delle lezioni: la vicenda arriva nel Cdm ...ilgiornale