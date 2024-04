(Di martedì 9 aprile 2024) (Adnkronos) – Il sistema di sorveglianza delle malattie batteriche invasive, attivo nel nostro Paese, nel 2016 ha registrato 1.462 casi di malattiada Streptococcus pneumoniae, pari a quasi l’80% di tutti i casi notificati. “Ildi sviluppare malattie invasive pneumococciche nell’adulto è influenzato da vari fattori, tra cui l’età, la presenza di comorbidità (ad esempio malattie cardiache, diabete, malattie polmonari croniche), lo stato di immunocompetenza e l’esposizione a bambini piccoli. I bambini al di sotto dell’anno di età, gli adulti di età superiore ai 65 anni e i soggetti con condizioni di salute sottostanti hanno unsignificativamente maggiore di malattia. La quantificazione precisa delpuò variare in base alla popolazione studiata e al contesto ...

Vaccini, Rizzo (UniPi): "Rischio più elevato di polmonite invasiva in bimbi e over 65" - Il sistema di sorveglianza delle malattie batteriche invasive, attivo nel nostro Paese, nel 2016 ha registrato 1.462 casi di malattia invasiva da Streptococcus pneumoniae, pari a quasi l'80% di tutti ...adnkronos

Nuove minacce no vax a Roberto Speranza a Ostia: aggredito dai contestatori, spostata presentazione del libro - L'ex ministro Roberto Speranza, presente a Ostia per la presentazione di un libro, è stato pesantemente contestato e minacciato dai no vax ...notizie.virgilio

Sanità pubblica, Daniele Giovanardi: "Le Ausl pensano solo ai bilanci" - ‘Modena cambia’ è il nome della lista capeggiata da Daniele Giovanardi, candidato sindaco folgorato sulla via della politica nel periodo della pandemia. Giovanardi, come è nata la decisione di candid ...msn