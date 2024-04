Vabbè | gli hanno sparato Acca Larentia | scandalo allo Strega | lo sfregio della finalista

(Di martedì 9 aprile 2024) Tra i finalisti del Premio2024 c'è Valentina Mira, con Dalla stessa parte mi troverai -l'altra storia di un mistero italiano (Sem), proposto da Franco Di Mare. Il romanzo si occupamoglie di Mario Scrocca raccontando la sua morte "sospetta" a Regina Coeli dopo l'arresto nel 1987 con l'accusa di avere preso parte al commando che sparò adLarenzia. L'autrice, riporta il Secolo d'Italia, "è molto giovane, è cresciuta al quartiere Appio Latino, ha avuto una storia con un fascista e racconta nel suo primo romanzo gli abusi di costui nei suoi confronti. Lei è una che odia. Non solo a livello personale. Lei rivendica l'odio antifascista come atto di responsabilità politica". Dice infatti la scrittrice parlando al centro sociale Pedro: "che è successo ...

F1, GP Giappone: la Red Bull cala gli assi, le pagelle: Dopo la debacle del GP Australia, in Giappone la Red Bull ci ha tenuto a dimostrare di essere ancora la monoposto da battere. Alla scuderia diretta (per ora) da Christian Horner è bastato risolvere i ...

La finta democrazia costa 50 euro a testa: E vabbè. Del resto, i moralizzatori, così come insegnava il buonanima, di recente risorto, di Gesù ... prove di essere andati a votare e di avere votato così come gli era stato ordinato, il tutto per ...