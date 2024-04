Utero in affitto ed eutanasia | la Chiesa torna a fare la Chiesa

Un testo sulla dignità della persona che ristabilisce il senso dei valori non negoziabili. È il contenuto di «Dignitas infinita», il documento pubblicato ieri dal Dicastero della Dottrina della ... (iltempo)

8 aprile 2024. Le dichiarazioni della Santa Sede su aborto, gender, eutanasia e utero in affitto come offese alla dignità umana ci incoraggiano a proseguire e aumentare le nostre campagne di ... (sbircialanotizia)