(Di martedì 9 aprile 2024) "Continuiamo ad avere un dialogo con Israele su un'eventualee siamo profondamente preoccupati per la sicurezza dei civili". Lo ha detto Antony Blinken in una conferenza stampa a Washington con il ministro degli Esteri britannico David Cameron sottolineando di "non avere'inizio di un attacco israeliano nell'area, così come invece aveva annunciato ieri il premier Benyamin Netanyahu.

Tempo di lettura: 2 minuti“Caso Osimhen , il Napoli rischia qualcosa a livello sportivo? Sotto il profilo sportivo non ho le competenze tecniche specialistiche”. Così l’avvocato Fabio Fulgeri, ... (anteprima24)

Si chiama Lavender ed è l'intelligenza artificiale che utilizzato Israele nella guerra a Gaza per identificare circa 37mila palestinesi. Il giornalista Yuval Abraham tramite un suo articolo apparso ... (ilgiornaleditalia)

Dopo aver vestito i panni di Rocco Siffredi nella serie Supersex di Netflix, ad Alessandro Borghi nulla è più vietato, anche parlare di sesso su Rai2, in prima serata, ed in fascia protetta. Un ... (ilgiornaleditalia)

Usa, 'nessuna data sull'operazione israeliana a Rafah' - WASHINGTON, 09 APR - "Continuiamo ad avere un dialogo con Israele su un'eventuale operazione a Rafah e siamo profondamente preoccupati per la sicurezza dei civili". Lo ha detto Antony Blinken in una c ...messaggeroveneto.gelocal

Scomparsa nel nulla un'altra adolescente, da lunedì nessuna notizia di Dayana Martinez - Da lunedì 8 aprile non si hanno più tracce della 12enne Dayana Martinez, uscita per recarsi a scuola dove non è mai arrivata. L'appello dei genitori e l'identikit della ragazzina ...ilgiornale

Il relitto di una nave sta facendo litigare Cina e Filippine - Dal 1999 la Sierra Madre è ferma vicino alle isole Spratly, nel mar Cinese Meridionale, e la sua presenza è diventata nel tempo un caso internazionale che ha finito per coinvolgere anche gli Stati Uni ...ilpost