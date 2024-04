Usa | bimbo di 3 anni spara e muore | la pistola trovata sul divano di casa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 aprile 2024) Laera carica e armata, incustodita sotto ildi. Il padre l’aveva lasciata lì, dove erano seduti i due figli piccoli, di 3 e 2. Poi si è assentato, ha lasciato la stanza senza preoccuparsi di spostare l’arma. Il maggiore, Elijah Abreu Borgen, l’ha presa e hato, ferendosi in modo gravissimo al petto. Quando il padre, il 28enne José Hilario Abreu, è tornato in salotto dopo aver sentito il colpo d’arma da fuoco, era già troppo tardi. Il bambino era riverso in un lago di sangue ed è stato subito trasportato in ospedale, al Lehigh Valley Hospital Cedar Crest di Allentown, in Pennsylvania, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. L’episodio è avvenuto lo scorso 28 marzo, Abreu è stato portato in carcere e accusato di omicidio colposo, in attesa dell’udienza di ...