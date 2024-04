Usa | Austin al Congresso | “Non ci sono prove di un genocidio a Gaza” Contestato dai manifestanti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) “Non abbiamo alcuna prova che unsia stato commesso” da parte di Israele ale parole pronunciate dal segretario alla Difesa Lloyddavanti alla Commissione per le Forze Armate del Senato Usa, durante un’udienza sul bilancio del Pentagono per il 2025, dove la sua testimonianza è stata interrotta più volte dai. Adall’inizio del conflitto il 7 ottobre scorsomorte oltre 33mila persone e cistati 75mila feriti. Secondo Save the Children, negli ultimi 6 mesi nella Striscia un bambino ha perso la vita ogni 15 minuti. Sei mesi di guerra hanno portato la popolazione allo stremo e sull’orlo di una crisi umanitaria senza precedenti: oltre alla distruzione di scuole e ospedali, la maggior parte dei civili è ...