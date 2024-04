Uomini e Donne | spunta una nuova segnalazione su Mario Cusitore | spiazza il gesto del corteggiatore

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 9 aprile 2024) Dopo mesi di nulla assoluto, èta di nuovo unasu, ma Ida Platano non ha nulla da temere questa volta. Ildisi è reso più volte protagonista di eventi spiacevoli, perciò fa strano sapere che si tratta di un fatto più che positivo stavolta, come fa sapere un utente anonimo a Lorenzo Pugnaloni. Ma vediamo cosa è successo.avvistato in discoteca Domenica 7 aprile 2024,si è concesso una serata svago, decidendo di andare a ballare in un locale all’aperto. Avendo acquisito popolarità graze alla sua partecipazione a, è ...