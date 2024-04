Uomini e Donne Anticipazioni | Marcello Furioso Litiga Con Jasna e Lascia Lo Studio!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 9 aprile 2024) L’ultimissima registrazione diha regalato nuovi colpi di scena con il primo bacio dato dal tronista Daniele a una delle sue corteggiatrici. Prima di svelarvi l’identità della fortunata, segnaliamo un nuovo scontro tra Ida Platano e Mario Cusitore. La tronista non riesce proprio a fidarsi di lui e lo ha voluto ribadire in puntata. Scintille anche al Trono Over dove sono volati stracci tra. Ecco tutti i dettagli! Daniele bacia Marika! Poche ore fa si è tenuta una nuova registrazione didove al centro dell’attenzione ci sono stati i due tronisti Ida Platano e Daniele Paudice. Per quanto riguarda quest’ultimo, sappiamo che è uscito in esterna con Gaia e Marika. L’esterna con quest’ultima e stata molto bella e alla fine tra i due è scattato il ...