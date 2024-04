(Di martedì 9 aprile 2024) Nella puntata di, in onda oggi su Canale5, spazio interamente dedicato al: Ida elitigano enon riesce are il pubblico!

Non siete riuscite a vedere la puntata di oggi 9 Aprile di Uomini e Donne su Canale 5 e volete quindi ri vedere la replica in televisione oppure da PC e smartphone? Nessun problema, in questo ... (tutto.tv)

Una famosa ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto uno sfogo che ha condivisio sui suoi social, riguardo le ansie di una neo mamma . La preoccupazione per la maternità è un sentimento comune e ... (isaechia)

Uomini e Donne, ancora una lite tra Ida e Mario, mentre Daniele non convince: il trono classico è un flop! [VIDEO] - Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, spazio interamente dedicato al trono classico: Ida e Mario litigano e Daniele non riesce a convincere il pubblico!comingsoon

Uomini e Donne, Ida Platano condanna Mario: “Non mi hai dato certezze” - Ida Platano non vuole sentire ragioni a Uomini e Donne. Nella puntata di oggi martedì 9 aprile 2024 del dating show di Maria De Filippi la tronista ha deciso di non dare più chance a Mario, ...libero

U&D, fan annoiati dal trono di Ida: 'Un incubo, per lei conta rimanere lì altri 20 anni' - Sui social c'è chi non crede che la tronista stia cercando l'amore e per questo dubiterebbe dei suoi corteggiatori: 'Fa spettacolo, ha un copione' ...it.blastingnews