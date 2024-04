Una micro bakery nel cuore di Fes panifica in casa e spedisce in tutto il Marocco

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 9 aprile 2024) Abbiamo raccontato di come la tradizione di mangiare pane inaccompagni quasi tutte le ore della giornata. A differenza di quando verrebbe naturale pensare, non c’è una conoscenza approfondita in materia, pertanto il consumo è ancora legato a ricettazioni, farine e cotture quasi obsolete se paragonate ai risultati che il settorezione ha raggiunto nel mondo. Anche da un punto di vista di gusto, la popolazione si aspetta quello sciapo e privo di aromi specifici. La farina è una sola e non è nemmeno qualificata come una 00, i lieviti sono un miraggio e il sale quasi non viene usato. Pensare di introdurre un pane realizzato con farine diverse, anche integrali, e l’uso di un processo di lievitazioni prevedono quindi una curiosità di fondo che ancora manca nel consumatore medio. Manca una vera e propria categoria di ...