Una giornata molto cara a Montecarlo inseguendo il mito di Sinner

Programmatic Day 2024, ci siamo: i lavori al via alle 9:15 al Teatro Alcione di Milano - Tutto pronto per l'evento in programma mercoledì 10 aprile che vedrà i professionisti del settore riunisri per una giornata intensa di insight, dibattiti e ispirazioni sulle più recenti tendenze dell’ ...engage

In ambasciata a Tunisi una panchina rossa contro violenza donne - L'ambasciata d'Italia in Tunisia ha installato all'interno della propria sede una panchina rossa, a testimonianza dell'impegno nel contrasto alla violenza contro le donne, aderendo così all'iniziativa ...ansa

Per la Guardia di finanza cittadinanza onoraria di Ancona - La cittadinanza onoraria di Ancona per la Guardia di finanza che quest'anno celebra i 250 dalla fondazione. (ANSA) ...ansa