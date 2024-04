Un turno da dimenticare per le lombarde Rhinos e Frogs Legnano finiscono al tappeto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) La quinta giornata di I Divisione di football americano non sorride aMilano e. I primi, al Velodromo Vigorelli, sono stati superati dai Dolphins Ancona per 30 a 21 (il match nella foto). I Dolphins restano imbattuti e dietro agli Skorpions in classifica solo in virtù della partita in meno giocata sin qui.alla quarta sconfitta di misura rimediata in questo campionato e, malgrado il bel gioco mostrato, sempre più lontani dal sogno playoff. Domenica, sempre al Velodromo Vigorelli, ihanno perso (19-26) contro i Guelfi Firenze. I vice campioni d’Italia hanno faticato non poco per domare una squadra che, al pari degli Skorpions, dimostra di aver fatto un grande salto di qualità. La classifica: Skorpions Varese 4-0; Dolphins Ancona 3-0; Guelfi ...