Un segnale di apertura per il nuovo stadio del Napoli…

(Di martedì 9 aprile 2024) Dove giocherà il Napoli in futuro? Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla questione. “Per la costruzione di una Bagnoli Aurelio De Laurentiis ripone le speranze, forse tutte, nell’incontro che avrà a breve con il ministro per il Sud, Raffaele Fitto, l’amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Sindaco che, di Bagnoli, è commissario di governo”. Il? I tempi di Bagnoli… “Manfredi, peraltro, ritiene che la zona individuata da De Laurentiis – quella del parco urbano a Bagnoli – necessiti di circa 5 anni per le bonifiche. Poi dei tempi tecnici per cambiare il Piano di Bagnoli, e almeno di tre anni per l’edificazione di uno. Se ne riparlerebbe, dunque, ...