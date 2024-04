Un promemoria per lo studente collettivo E un nervo che inguaia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 9 aprile 2024) Al direttore - Lodevole l’intento di lasciare agli elettori di centro entrambe le possibilità, il voto contro Calenda e quello contro Renzi.Giuseppe De Filippi Carlo ripensaci! Al direttore - Quei docenti che, nelle fumerie d’oppio dei Senati accademici riuniti alla presenza dei soviet degli studenti, hanno votato contro la decisione di boicottare le università israeliane, saranno ricordati come quella dozzina di professori che si rifiutarono di giurare fedeltà al fascismo.Giuliano Cazzola Faccio mio l’appello del nostro amico Andrea Minuz: caro, caro prof, sicuramente impegnato come sei in questi giorni non hai trovato tempo, lo sappiamo, ma ricordati, quando puoi, anche degli accordi universitari con Kabul, che domani ricominciano le lapidazioni per le donne (vabbè, poi ci sarebbero Iran, Corea ...