Un Posto al Sole anticipazioni oggi 9 aprile | Nunzio sprona Diana a fare la cosa giusta

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 9 aprile 2024) Nel fitto intreccio delle vicende di Unal, il 92024 si prospettano momenti di grande tensione e rivelazioni scioccanti. Scopriamo insiemeci riserverà l’episodio di questa amatissima soap in onda su Rai3 alle ore 20.50. Uomini e Donne: Ida non ce la fa più Unal: Marina in un momento di crisi Il ritorno di Ida a casa Ferri porterà una ventata di scompiglio nella vita di Marina e Roberto. Tuttavia, sarà un gesto apparentemente innocente di Tommy a mettere Marina di fronte a dubbi e incertezze sul suo ruolo nella vita del bambino. La reazione di Marina sarà di sconcerto e il panico prenderà il sopravvento, ...