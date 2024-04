Un posto al sole | anticipazioni 9 aprile 2024 | il ritorno di Ida

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 9 aprile 2024) Ida Kovalenko si appresterà a tornare a Napoli nella puntata di Unaldel 9. La ragazza, di recente, ha dovuto affrontare la morte di suo padre che l'ha gettata nella disperazione e, poco dopo, è partita per la Polonia per organizzare il funerale del genitore. Marina e Roberto, intanto, hanno iniziato a temere che, alla luce della morte dell'uomo, Ida possa decidere di far valere i suoi diritti di madre del piccolo Tommaso e allontanarli dal bambino. I due coniugi, infatti, hanno ricattato Ida usando proprio la malattia di suo padre e ora saranno terrorizzati all'idea che la ragazza cambi atteggiamento nei loro confronti. Intanto, Marina focalizzerà la sua attenzione su un piccolo gesto di Tommaso, che la metterà in crisi. La Giordano, a quel punto, comincerà nuovamente ad interrogarsi sul suo ...