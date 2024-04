Un pò di…Napoli | parla il dott De Nicola

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 9 aprile 2024) L’ex medico sociale del Napoli, Alfonso De, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli. Professor Decome giudica l’infortunio di Olivera? Potrebbe aver finito la stagione? “I tempi di recupero sono intorno ai 20 giorni, ovviamente se parliamo di una lesione muscolare. L’adduttore è un motore secondario: la prima settimana si fanno massaggi e terapie, la seconda cominci a correre e la terza scatti per poi ipotizzare un ritorno in campo. Se ha finito la stagione? Ripeto, se c’è una lesione ci vogliono almeno 20 giorni, se recupera potrebbe al massimo fare le ultime giornate di campionato”. Napoli, i problemi muscolari di questa stagione… Quello di Olivera non è il primo problema muscolare nella rosa azzurra in questa stagione, crede sia un caso? “E’ ovvio che, se cambi tre ...