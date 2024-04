Un nuovo parco intitolato alla Zarri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 aprile 2024) Agli spazi verdi già esistenti a San Lazzaro si aggiunge un’area di oltre 14mila metri quadri: ildi Idiceteologa, giornalista e scrittrice Adriana, nata a San Lazzaro nel 1919. Sono oltre un centinaio le nuove alberature messe a dimora, piante autoctone come l’acero campestre, il ciliegio selvatico, il leccio, il frassino, il carpino bianco e nero e piante da fiore come il melo e l’albero di giuda. Ilè dotato, inoltre, di un percorso ciclopedonale che permette di collegare le vie Emilia e Andreoli, di un’area gioco con attrezzature ludiche inclusive realizzata, in linea con ilregolamento comunale per il verde, senza il ricorso a pavimentazioni sintetiche. Completano l’area una piazzetta ...