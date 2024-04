Un giorno | la Terra avrà un’eclissi solare totale finale

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 9 aprile 2024) Una visione futura: fine delle eclissi solari totali L’eclissiosservabile lunedì in parti del Messico, degli Stati Uniti e del Canada è stata un perfetto allineamento tra il sole e la luna nel cielo. Tuttavia, è un evento destinato a terminare: in un futuro remoto, lavivrà la sua ultima eclissi. La Luna si allontana progressivamente dalla, quindi in un lontano futuro, potrebbe apparire troppo piccola nel cielo per oscurare completamente il sole, conducendo a eclissi anulari anziché totali, come predetto da Noah Petro, scienziato della NASA. Calcolare la data esatta dell’ultima eclissiL'articolo proviene da News Nosh.