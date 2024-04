(Di martedì 9 aprile 2024) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla proposta avanzata dal ministro Urso in vista del primo anniversariosua scomparsa (12 giugno). Forza Italia: "Giusto riconoscimento"

Pesaro – Poste Italiane comunica che oggi, 26 febbraio 2024, viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio ... (lopinionista)

Pesaro – Poste Italiane comunica che oggi, 26 febbraio 2024, viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio ... (webmagazine24)

L’Associazione Marchi Storici d’Italia, nata due anni fa per iniziativa di eccellenze italiane come Acqua Lete, Antinori, Benetton, Buccellati, Cirio (Conserve Italia), De Cecco, De Nigris, Gabetti, ... (ildenaro)

"Un francobollo per Berlusconi". Il governo omaggio il Cav a un anno dalla morte - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla proposta avanzata dal ministro Urso in vista del primo anniversario dalla sua scomparsa (12 giugno). Forza Italia: "Giusto riconoscimento" ...ilgiornale

Silvio Berlusconi sarà ricordato con un francobollo a un anno dalla scomparsa - «Il francobollo dedicato al presidente Silvio Berlusconi, che sarà emesso ad un anno dalla sua scomparsa, è il giusto riconoscimento a un grande italiano ...gazzettadelsud

Silvio Berlusconi sarà ricordato con un francobollo - Ok del Consiglio dei ministri alla proposta del ministro Urso Silvio Berlusconi sarà omaggiato con un francobollo. Lo annunciano la vice presidente del Senato e senatrice di Forza Italia, Licia Ronzul ...sbircialanotizia