Un Def prudente ma ottimista per risalire dalla “voragine” del superbonus Sì al taglio delle tasse

(Di martedì 9 aprile 2024) Le discese ardite, nel buco del, e le risalite, nei conti pubblici in equilibrio. Per il governo Meloni, questa è un po’ la fase “Battisti-Mogol”, per usare una metafora musicale, la fase del “io vorrei, non vorrei, ma non so se puoi…”, a causa della pesante eredità lasciata dai guru del reddito di cittadinanza e dei bonus selvaggi, Ma questa è anche una fase di stabilizzazione e prudenza, visto che al deficit creato nei conti dalle fallimentari misure fiscali del governo Conte, con gli incentivi edilizi in primis, fa riscontro la programmazione di misure fiscali destinare a rilanciare la crescita. Il Pil, nel 2024, pur mantenendosi al di sopra di altri paesi europei, causa guerre e crisi del commercio internazionale, dovrebbe fermarsi all’1%. Non una Ferrari, ma sicuramente un’auto che corre, su strade ben protette, finalmente. Ecco perché il Def approvato ...