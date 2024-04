Un brutto finale di partita Roseto | tifosi scatenati Guastata la festa Blacks

(Di martedì 9 aprile 2024) La grande vittoria ottenuta daisuè stata rovinata dal pessimodidove iabruzzesi sono stati protagonisti in negativo. A 16’’ dalla fine della gara, dalla curva ospite è stato fatto esplodere un rumoroso petardo che ha costretto l’arbitro a fermare la gara per qualche secondo, facendo impaurire molte famiglie e bambini. La curva rosetani ha inoltre lanciato in campo una bottiglia d’acqua, accendini (uno ha sfiorato un dirigente faentino seduto al tavolo delle statistiche) e rotto cartelloni pubblicitari e plexiglass, uno dei quali è caduto vicino alla tribuna ospiti rompendosi e facendo schizzare alcune schegge. Fortunatamente non ci sono stati feriti e contatti tra le due tifoserie, ma riguardo a quanto accaduto, i Raggisolaris hanno emesso una nota stampa. ...

Milan, brutta tegola per Pioli: salterà la sfida con la Roma - Brutte notizie dall’infermeria del Milan. Il giocatore rossonero non recupera per la sfida di Europa League contro la Roma.spaziomilan

Sestri Levante, stagione finita per Gala - Il Sestri Levante prepara l'ultima parte di stagione in cui proverà a centrare la salvezza diretta. Il traguardo è vicino dopo le quattro vittorie nelle ultime sei gare e per tagliarlo arrivano due gr ...genovatoday

CALCIO A 5. Italgronda, brutto scivolone col Bagnolo - Italgronda Futsal Prato perde 4-6 contro il Bagnolo in Piano, complicando la lotta per il secondo posto in Serie B. La squadra ora rischia di essere superata in classifica.lanazione