Un autunno d’agosto | Portiamo in scena il dolore delle stragi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) "Non si può condividere il: è solo tuo, resta un mistero anche per chi ti vuole bene. Si condivide l’amore, quello si può condividere e capire. Ma ilno, ognuno ha il suo. Alla fine è questo il punto, il punto è la solitudine". Che fare, allora, di fronte al"puro e giusto che si conserva come una reliquia nella parte più profonda del cuore" dell’essere testimoni, figli, nipoti,vittime di un eccidio nazista? "Affannarsi a cacciarlo fuori in urla disperate – scrive Agnese Pini nel suo Un– restava uno sforzo amaro, frustrante e inutile. Ma ottant’anni dopo potevamo invece capirne il senso. Questo potevamo farlo, e potevamo farlo insieme". Adesso il libro Un(Chiarelettere), in cui la ...