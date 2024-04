Un autobus dell’Air Campania a fuoco | il mezzo distrutto dalla fiamme a Paternopoli

(Di martedì 9 aprile 2024) Un bus dell'Airè andato in, in provincia di Avellino. Non ci sono feriti, carabinieri e vigili delsul posto.

Pallavicino, fermata Amat nel degrado: impossibile salire sul bus tra bottiglie e sporcizia e presenza di cassonetti *SEGNALAZIONE* - L'Associazione Comitati Civici Palermo segnala il degrado a ridosso della fermata degli autobus in via Duca degli Abruzzi.palermomania

Inondazioni in Kenya, in salvo 50 passeggeri di un autobus - Cinquanta passeggeri di un bus diretto nella capitale del Kenya, Nairobi, sono stati tratti in salvo dopo essere rimasti tutta la notte prigionieri del mezzo, spazzato via dalla furia delle inondazion ...ansa