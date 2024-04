Umbrò | cucina stellata e spesa smart

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Cantiere in movimento da, il locale multitasking dell’impresa sociale di Arci. I bellissimi spazi, oltre 1.500 metri quadrati affacciati sulle scalette di sant’Ercolano, e rimasti chiusi subito dopo il covid, sono infatti oggetto di un’importante ristrutturazione. Il contenitore culturale ed enogastronomico nato nel giugno del 2015 nel cuore di Perugia con una missione ben precisa, quella di raccontare l’eccellenza delle nostre produzioni, nonostante l’attuale rivisitazione manterrà comunque intatta la sua mission originaria. "Questo locale – anticipa il presidente di Arci Franco Calzini - pur con importanti novità, non sarà stravolto nella sua filosofia., infatti, prese vita in un luogo storico, l’antico Ospedale di Santa Maria della Misericordia di via Oberdan, dopo un recupero delicatissimo. Un percorso che ci ha portati fin dentro le ...