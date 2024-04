Ultime Notizie Roma del 09-04-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 aprile 2024)Daily News radio giornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo a Bologna in apertura perché c’è stata una forte esplosione oggi pomeriggio al bacino di Suviana sull’Appennino ci sarebbero tre morti e tre feriti oltre a sei dispersi in un piano sotterraneo della centrale elettrica di Bargi dove è avvenuto lo scoppio la diga di Suviana non sarebbe stata interessata dall’incidente Sono in corso le ricerche dei Dispersi da parte dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri Giunti sul posto insieme alla polizia locale al 118 si cercano all’interno della centrale Ma alcuni potrebbero essere già andati a casa lo scoppio si è verificato in una delle due centrali elettriche che regolano il bacino a 30 metri di profondità secondo quanto riferito dal prefetto di Bologna Attilio Visconti alla centrale erano in corso ...